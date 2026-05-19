Il piatto bilanciato è un metodo pratico che aiuta a organizzare i pasti quotidiani senza ricorrere a diete restrittive o a pesare gli alimenti. Si tratta di un approccio visivo che permette di suddividere il piatto in modo equilibrato, facilitando una scelta consapevole dei cibi. Sempre più nutrizionisti lo consigliano perché rappresenta una strategia semplice e immediata per mantenere una dieta varia e corretta, senza complicazioni o restrizioni eccessive.

Mangiare bene non significa necessariamente seguire una dieta rigida o pesare ogni alimento. Il piatto bilanciato nasce proprio con l’obiettivo di semplificare la gestione dei pasti quotidiani attraverso un metodo visivo facile da applicare ogni giorno. Il modello è stato sviluppato dalla Harvard T.H. Chan School of Public Health ed è oggi utilizzato anche come riferimento nelle indicazioni nutrizionali diffuse da enti e istituzioni sanitarie. L’idea è semplice: suddividere il piatto in proporzioni precise per garantire equilibrio tra carboidrati, proteine, fibre e grassi buoni. La metà del piatto dovrebbe essere occupata da frutta e verdura, preferibilmente di stagione e variando il più possibile i colori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Cos’è il piatto bilanciato e perché sempre più nutrizionisti lo consigliano

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