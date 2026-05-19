Cosa fanno oggi Raffaele Sollecito e Amanda Knox?

Oggi Raffaele Sollecito e Amanda Knox sono coinvolti in diverse attività. Raffaele Sollecito, nato nel 1984 in provincia di Bari, proviene da una famiglia con risorse economiche. Amanda Knox, statunitense, è nota per il suo coinvolgimento in un procedimento penale internazionale. Entrambi sono stati al centro di un caso giudiziario molto seguito, che ha coinvolto processi, condanne e assoluzioni. Attualmente, sono impegnati in attività di diversa natura, anche se i dettagli specifici sulle loro vite dopo il processo non sono stati resi pubblici.

Raffaele Sollecito nasce il 26 marzo 1984 a Giovinazzo, in provincia di Bari, in una famiglia benestante. Il padre, Francesco Sollecito, è un noto medico urologo pugliese, mentre la madre lavora come insegnante. Cresce tra Giovinazzo e Bisceglie, in un contesto tranquillo e lontano dai riflettori. Nel 2007, dopo il diploma, si trasferisce a Perugia per studiare Informatica all’università. Appassionato di tecnologia e computer, vive la normale quotidianità di uno studente fuori sede nel capoluogo umbro. Nell’autunno del 2007 conosce Amanda Knox, studentessa americana arrivata a Perugia grazie al programma Erasmus. La relazione tra i due nasce rapidamente: stanno insieme da appena una settimana quando avviene l’omicidio di Meredith Kercher. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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