Corso preparto | è davvero importante farlo?

In Italia, circa una donna su tre non ha una conoscenza precisa di cosa aspettarsi durante il parto. La maggior parte delle future mamme si affida a racconti di conoscenti, esperienze personali o a materiali come libri, film, siti web e video per informarsi. Questa situazione solleva domande sull’efficacia dei corsi preparto, che potrebbero offrire informazioni più aggiornate e mirate rispetto alle fonti non ufficiali. La scelta di partecipare o meno a questi corsi diventa così un tema di discussione tra le donne in attesa.

In Italia, una donna su tre non sa cosa aspettarsi nel momento del parto. O, meglio, lo sa, ma basandosi sulla percezione personale, sui racconti di amiche e familiari o sui contenuti (libri, film, siti, video, eccetera) che ha consultato. Ma, comunque, nessuno gliel’ha insegnato in modo strutturato. I corsi di accompagnamento alla nascita (i cicli di incontri con ostetriche e altri professionisti sanitari che preparano alla gravidanza, al parto e al puerperio ) raggiungono ancora una minoranza delle future mamme. Eppure i dati dicono che chi li frequenta affronta il parto in modo significativamente diverso. Le cifre arrivano dall’ Istituto Superiore di Sanità (ISS) in due grandi indagini condotte su decine di migliaia di donne italiane. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Il cerchio del Melograno – dodici anni dopo

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