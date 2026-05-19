Corsi Blsd e Pblsd per sanitari e non solo | continua l' impegno del Nursind
I corsi di primo soccorso Blsd e Pblsd, rivolti sia a personale sanitario sia a cittadini, continuano a suscitare grande interesse. Questi corsi, che riguardano il supporto di base alla vita e l’uso del defibrillatore, sono promossi dall’associazione di categoria locale. La partecipazione riguarda sia professionisti che lavorano nel settore sanitario sia persone senza formazione specifica, che desiderano acquisire competenze fondamentali per intervenire in situazioni di emergenza.
Continuano a riscontrare notevole interesse i Corsi di primo soccorso per pazienti adulti e pediatrici Blsd (Basic Life Support and Defibrillation) e Pblsd (Pediatric Basic Life Support and Defibrillation) per personale sanitario e non solo, organizzati dal Nursind di Salerno. Riflettori puntati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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