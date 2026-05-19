Corsi Blsd e Pblsd per sanitari e non solo | continua l' impegno del Nursind

I corsi di primo soccorso Blsd e Pblsd, rivolti sia a personale sanitario sia a cittadini, continuano a suscitare grande interesse. Questi corsi, che riguardano il supporto di base alla vita e l’uso del defibrillatore, sono promossi dall’associazione di categoria locale. La partecipazione riguarda sia professionisti che lavorano nel settore sanitario sia persone senza formazione specifica, che desiderano acquisire competenze fondamentali per intervenire in situazioni di emergenza.

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