Corona scuote il Napoli il web si riversa sul profilo di Meret | ecco perché

Un nuovo episodio di Falsissimo, il format pubblicato su YouTube da Fabrizio Corona, ha attirato l'attenzione di molti utenti online. In questa puntata, si è parlato di una vicenda che coinvolge il Napoli e il portiere Meret, scatenando numerose reazioni sui social network. Nei commenti e sui profili di vari utenti, si sono moltiplicati i commenti riguardanti le affermazioni fatte durante il video. La discussione si è rapidamente diffusa sulla rete, portando a un acceso confronto tra gli utenti.

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