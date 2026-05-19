Corona scuote il Napoli il web si riversa sul profilo di Meret | ecco perché

Da corrieretoscano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo episodio di Falsissimo, il format pubblicato su YouTube da Fabrizio Corona, ha attirato l'attenzione di molti utenti online. In questa puntata, si è parlato di una vicenda che coinvolge il Napoli e il portiere Meret, scatenando numerose reazioni sui social network. Nei commenti e sui profili di vari utenti, si sono moltiplicati i commenti riguardanti le affermazioni fatte durante il video. La discussione si è rapidamente diffusa sulla rete, portando a un acceso confronto tra gli utenti.

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Si accende il caso attorno all’ultima puntata di Falsissimo, il format pubblicato su Youtube da Fabrizio Corona. Al centro della vicenda c’è Alex Meret, portiere del Napoli, che sarebbe pronto ad avviare un’azione legale dopo alcune dichiarazioni ritenute gravemente lesive. Secondo quanto riportato da Radio Crc, emittente partner ufficiale del club azzurro, il giocatore avrebbe deciso di affidarsi ai propri avvocati per procedere con una querela. Nel video, presentato dallo stesso Corona come una “ puntata bomba ” sul Napoli, l’ex re dei paparazzi descrive il calcio italiano come un sistema dominato da procuratori, soldi, pressioni e guerre interne agli spogliatoi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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