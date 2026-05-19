Corleone la scuola sfida la mafia | musica e memoria per il futuro

A Corleone, una scuola organizza un evento dedicato alla musica e alla memoria per contrastare l'influenza della mafia nella comunità. Durante l'iniziativa, è prevista la presenza di un nipote di Piersanti Mattarella, che incontrerà gli studenti. La manifestazione mira a coinvolgere i giovani attraverso percorsi musicali e testimonianze, con l’obiettivo di mantenere viva la storia e i valori di legalità. L'evento si svolge in un momento di particolare attenzione alle attività di sensibilizzazione contro le organizzazioni criminali.

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? Domande chiave Come può la musica spezzare il silenzio imposto dal potere mafioso?. Chi è il nipote di Piersanti Mattarella che incontrerà gli studenti?. Cosa rivela la mostra fotografica sulla traiettoria politica di Mattarella?. Come trasforma la scuola la memoria storica in impegno civile concreto?.? In Breve Evento il 20 maggio presso il liceo Don Colletto di Corleone.. Teatro musicale Voci di luci oltre il silenzio curato da docenti e studenti.. Mostra fotografica La buona battaglia dedicata alla figura di Piersanti Mattarella.. Incontro con Giovanni Argiroffi per approfondire la storia politica e familiare.. Il 20 maggio, presso il... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corleone, la scuola sfida la mafia: musica e memoria per il futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I Corleonese: La Battaglia che Riorganizzò Tutta la Mafia Siciliana (1981–1989) Sullo stesso argomento Caltanissetta, la scuola sfida la mafia: voci e memoria al liceo? Cosa sapere Il 28 aprile al Liceo Ruggero Settimo di Caltanissetta si presenta il volume di Simona Barberio. Corleone, l’omicidio Comaianni e una nuova proposta didattica sulla memoria delle vittime di mafiaGià nel secondo dopoguerra bastava poco per cadere vittima di Cosa Nostra: a Corleone era stato imposto un rigido sistema di controllo del...