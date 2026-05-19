Corea del Nord | Kim ordina nuove difese al confine meridionale

In risposta alle recenti tensioni al confine meridionale, il leader del paese ha dato disposizioni per rafforzare le difese in quella zona. Durante un vertice strategico, sono stati coinvolti vari comandanti militari per discutere le misure da adottare. Tra le iniziative prese ci sono l’impiego di droni e l’uso della guerra elettronica, strumenti considerati fondamentali per la difesa. Le decisioni sono state annunciate come parte di una strategia di rafforzamento della sicurezza nazionale.

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