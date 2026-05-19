Convegno Piena parità | verso il matrimonio egualitario Rete READY e Famiglie Arcobaleno insieme a Padova

A Padova si sta svolgendo il convegno intitolato “Piena parità: verso il matrimonio egualitario”, organizzato dalla Rete RE.A.DY e da Famiglie Arcobaleno. L'evento riunisce rappresentanti e attivisti impegnati nella promozione dei diritti civili delle famiglie con genitori omosessuali. La città viene indicata come un punto cruciale nella lotta per il riconoscimento legale di queste famiglie a livello nazionale, con attenzione particolare alle questioni legate alle unioni civili e alla tutela dei diritti dei minori.

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