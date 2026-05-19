Convegno Piena parità | verso il matrimonio egualitario Rete READY e Famiglie Arcobaleno insieme a Padova
A Padova si sta svolgendo il convegno intitolato “Piena parità: verso il matrimonio egualitario”, organizzato dalla Rete RE.A.DY e da Famiglie Arcobaleno. L'evento riunisce rappresentanti e attivisti impegnati nella promozione dei diritti civili delle famiglie con genitori omosessuali. La città viene indicata come un punto cruciale nella lotta per il riconoscimento legale di queste famiglie a livello nazionale, con attenzione particolare alle questioni legate alle unioni civili e alla tutela dei diritti dei minori.
Padova è una città decisiva per la battaglia nazionale per i diritti civili delle famiglie omogenitoriali. Ad un anno esatto dalla storica sentenza 682025 della Corte Costituzionale e in concomitanza con la giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia, il Comune di Padova accoglie la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Una piena paritàE Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò (Gen, 1,27). La radice di ogni discorso sull’uomo e sulla donna va cercata qui: nella saggezza biblica, ... agensir.it