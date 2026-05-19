Controlli per la movida in centro storico | pusher 29enne arrestato dopo aver aggredito i militari

Nel centro storico di Perugia sono stati intensificati i controlli durante il fine settimana, con l'obiettivo di monitorare la movida. Durante le operazioni, un giovane di 29 anni è stato arrestato dopo aver aggredito i militari intervenuti. Inoltre, un altro soggetto è stato segnalato all'autorità amministrativa. Le forze dell'ordine hanno eseguito verifiche e perquisizioni per garantire la sicurezza nella zona frequentata dai giovani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui