Controlli di notte e nei weekend sulle strade di 23 Comuni del Milanese | l' elenco delle città coinvolte

Nella zona intorno a Milano, 23 Comuni sono interessati da controlli di notte e nei fine settimana sulle strade. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale, che ha approvato una delibera su proposta di un assessore. L’obiettivo è aumentare la sicurezza in queste aree, che includono vari centri abitati. Le misure riguardano soprattutto verifiche sulla circolazione durante le fasce orarie considerate a rischio. La lista dei Comuni coinvolti è stata resa nota nelle ultime ore.

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