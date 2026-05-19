Controlli di notte e nei weekend sulle strade di 23 Comuni del Milanese | l' elenco delle città coinvolte
Nella zona intorno a Milano, 23 Comuni sono interessati da controlli di notte e nei fine settimana sulle strade. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale, che ha approvato una delibera su proposta di un assessore. L’obiettivo è aumentare la sicurezza in queste aree, che includono vari centri abitati. Le misure riguardano soprattutto verifiche sulla circolazione durante le fasce orarie considerate a rischio. La lista dei Comuni coinvolti è stata resa nota nelle ultime ore.
Più sicurezza nei Comuni che gravitano intorno a Milano. Lo ha deciso la Giunta regionale con una delibera approvata su proposta dell'assessore Romano La Russa. La Regione ha, così, stanziato 50mila euro per servizi straordinari di polizia locale in 23 Comuni. Ecco quali sono le cittadine. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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