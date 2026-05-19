Controlli dei vigili a Salerno | sequestrata e-bike modificata 7 multe per monopattini

A Salerno, i vigili hanno portato avanti controlli sulla micromobilità elettrica, concentrandosi su biciclette e monopattini nel centro cittadino. Durante le verifiche, è stata sequestrata una e-bike modificata e sono state emesse sette multe a conducenti di monopattini. Le operazioni continuano a monitorare l’uso di questi mezzi, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme di sicurezza e di circolazione. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle sanzioni o alle misure adottate.

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Proseguono a Salerno i controlli della Polizia Municipale sulla micromobilità elettrica, con particolare attenzione a biciclette elettriche e monopattini utilizzati nel centro cittadino.La task force Nei giorni scorsi, gli agenti coordinati dal comandante Rosario Battipaglia hanno individuato una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: E-bike e monopattini, raffica di controlli a Como: 55 multe in un mese Vigili, arrivano 93 rinforzi: più controlli sull’abbandono dei rifiuti e sul litorale di Mondello palermo.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Monopattini nel mirino dei vigili, a Bari dieci multe per chi non ha la targa: Controlli a tappetoPer loro sono scattate multe dai 100 ai 400 euro, come prevede la normativa. Il comandante: Se nonsiete in regola lasciatelo a casa ... bari.repubblica.it Monopattini elettrici a Napoli, controlli rafforzati dei vigili su chi non ha la targa, obbligatoria da oggi: multe fino a 400 euroScatta anche a Napoli l’obbligo di contrassegno identificativo per i monopattini elettrici. Il Comando di Polizia Locale dispone controlli e multe per chi non ce l’ha. Leggi tutte le news di Fanpage.i ... fanpage.it