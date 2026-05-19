Controlli dei vigili a Salerno | sequestrata e-bike modificata 7 multe per monopattini
A Salerno, i vigili hanno portato avanti controlli sulla micromobilità elettrica, concentrandosi su biciclette e monopattini nel centro cittadino. Durante le verifiche, è stata sequestrata una e-bike modificata e sono state emesse sette multe a conducenti di monopattini. Le operazioni continuano a monitorare l’uso di questi mezzi, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme di sicurezza e di circolazione. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle sanzioni o alle misure adottate.
Proseguono a Salerno i controlli della Polizia Municipale sulla micromobilità elettrica, con particolare attenzione a biciclette elettriche e monopattini utilizzati nel centro cittadino.La task force Nei giorni scorsi, gli agenti coordinati dal comandante Rosario Battipaglia hanno individuato una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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