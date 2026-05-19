Controlli a Lecce | una 53enne denunciata per esercizio del gioco d’azzardo
Nella città di Lecce, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nelle aree centrali e periferiche, come la stazione ferroviaria e gli istituti scolastici. Durante un servizio di vigilanza, una donna di 53 anni è stata denunciata per aver esercitato il gioco d’azzardo in modo non autorizzato. Le verifiche hanno coinvolto anche altri luoghi frequentati da cittadini, con l’obiettivo di contrastare attività illegali e garantire maggiore sicurezza nelle zone più sensibili della città.
LECCE – Nuovi controlli in città: una denuncia per esercizio del gioco d’azzardo. La polizia ha intensificato i servizi di vigilanza a Lecce, concentrando i controlli nelle aree centrali e periferiche più sensibili come la stazione ferroviaria, gli istituti scolastici e i luoghi frequentati da. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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