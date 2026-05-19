Contributo affitti 2026 domande al via | i requisiti e la scadenza
Da martedì 19 maggio alle 8 del mattino sarà disponibile online il bando pubblico per richiedere i contributi destinati agli affitti relativi all’anno 2026. Le domande potranno essere presentate attraverso il portale dedicato, che rimarrà aperto fino a una data ancora da comunicare. Il bando specifica i requisiti necessari per accedere ai contributi e le modalità di presentazione delle richieste. La procedura riguarda esclusivamente le richieste di contributo relative all’anno 2026.
A partire dalle 8 di martedì 19 maggio sarà online il bando pubblico per la concessione di contributi a sostegno degli affitti relativi all’anno 2026. Resterà aperto fino alle 23.59 del 19 giugno 2026. La misura consentirà ai cittadini in possesso dei requisiti previsti di accedere a una. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Open Chat - Dating Best Practices for Men in 2026 - Making the World a Better Place
Sullo stesso argomento
Pubblicata la graduatoria del contributo affitti: 414 le domande finanziateLucca, 21 marzo 2026 - Buone notizie per centinaia di famiglie lucchesi: il Comune ha infatti pubblicato la graduatoria definitiva del bando affitti...
Leggi anche: Nidi gratis, da giugno via alle domande per ottenere il contributo: i requisiti
Telespazio Messina. . ISOLE EOLIE, A LIPARI AL VIA LE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO AFFITTI 2026 IL COMUNE DI LIPARI H ADATO IL VIA ALLA PROCEDURA PER LA PREDENTAZIONE DELLE DOMANDE ON LO SOCVPO DI OTTENERE UN CO facebook
2 min di letturaPALERMO – Un bonus fino a 3.000 euro per aiutare le famiglie di Palermo a pagare l’affitto. Il Comune ha pubblicato l’avviso pubblico per accedere al sostegno destinato ai nuclei con maggiori difficol ... livesicilia.it
CASA. NUOVE RISORSE PER IL CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI PER GIOVANI LAVORATORIBottero: Finanziamo con ulteriori 353mila euro la misura destinata ad aiutare lavoratrici e lavoratori under 35 con il pagamento del canone di locazione (mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2026 – ... mi-lorenteggio.com