Conte verso l’addio | Sarri primo nome per il Napoli

Il rapporto tra Antonio Conte e il Napoli sembra ormai destinato a terminare. Si parla di un possibile addio dell’allenatore, che avrebbe portato il club a cercare un sostituto. Tra i nomi che circolano, quello di Maurizio Sarri viene indicato come il principale candidato alla panchina partenopea. La situazione resta in evoluzione, e ancora non sono state ufficializzate decisioni definitive da parte del club o dell’allenatore.

Il rapporto tra Antonio Conte e il Napoli sembra ormai vicino alla conclusione. A fine stagione le parti dovrebbero separarsi attraverso una risoluzione consensuale, salvo colpi di scena nelle prossime ore. A confermare lo scenario è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato internazionale: “Antonio Conte e il Napoli, sempre più verso l’addio a fine stagione. Il rapporto è ormai ai titoli di coda e a meno di colpi di scena ci si aspetta la separazione tra Conte e il Napoli”. Il club azzurro lavora già al possibile dopo-Conte. Il primo nome resta quello di Maurizio Sarri, profilo molto gradito e già al centro di contatti concreti. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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NAPOLI, DIDDI NON HA DUBBI: SCENARIO VERSO LADDIO, IDEA SARRI

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