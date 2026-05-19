Conte verso l’addio al Napoli senza buonuscita CorSport | attenzione alla Juventus

L’allenatore è ormai vicino a lasciare l’incarico al Napoli senza ricevere una buonuscita. Secondo quanto riportato da CorSport, ci sono possibilità che il tecnico possa trasferirsi alla Juventus in futuro. La situazione si sta evolvendo rapidamente e le trattative sembrano essere in uno stato avanzato. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma si parla di una possibile svolta nelle prossime settimane. La decisione finale potrebbe influenzare le panchine di entrambe le squadre.

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per il futuro del tecnico salentino. Le ultime. Se non pioverà dal cielo un clamoroso colpo di scena, l’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli si chiuderà con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Lo riporta il Corriere dello Sport. Una separazione che si consumerà con una stretta di mano e nel segno del massimo rispetto reciproco tra il tecnico leccese e il patron Aurelio De Laurentiis. Il loro legame, d’altronde, va ben oltre il rettangolo verde: le rispettive famiglie sono legatissime e, fedele al patto d’onore siglato due estati fa, Conte rinuncerà ai privilegi economici previsti per l’ultimo anno di ingaggio, senza pretendere transazioni o ricche buonuscite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte verso l’addio al Napoli senza buonuscita. CorSport: attenzione alla Juventus ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CONTE INTERVISTA POST NAPOLI COMO:SCUDETTO BASTA CON QUESTE DOMANDE RIDICOLE... Sullo stesso argomento Leggi anche: Conte-Napoli, addio a costo zero: niente buonuscita Conte lascerebbe il Napoli senza buonuscitaAntonio Conte è destinato a lasciare la panchina del Napoli, senza rispettare il suo contratto che scadrebbe nel 2027. | Romano: Conte ed il Napoli vanno verso l’addio. La stragrande maggioranza delle sensazioni portano all’addio di Conte. Sarebbe un addio senza malumori questo. Sarri è tentatissimo dal ritorno a Napoli, sarebbe contento di tornare. L’altra strada per Sa x.com Conte ha comunicato l'addio già a metà aprile: De Laurentiis si è dovuto arrendereConsapevole del clima ormai deteriorato, Conte avrebbe mosso i primi passi verso l'addio già nel mese di aprile, manifestando le proprie intenzioni al presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzur ... areanapoli.it Conte verso l'addio al Napoli a fine stagione: i dettagli del patto con De LaurentiisAntonio Conte si avvicina sempre di più alla fine della sua esperienza al Napoli, con un addio che potrebbe arrivare con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. Dopo due ... 90min.com Una stagione finale tiepida mi ha aiutato a dire addio reddit