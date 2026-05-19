Conte sul mercato | Juve e Nazionale osservano il futuro

Da forzazzurri.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Antonio Conte potrebbe diventare uno degli argomenti principali nel prossimo mercato calcistico. La sua posizione attuale e le possibili mosse future sono al centro dell’attenzione di club di livello internazionale e della nazionale. Le trattative e le decisioni in corso riguardano anche eventuali rinnovi contrattuali o cambi di squadra, con diverse voci che si intrecciano nel panorama sportivo. La situazione si sta delineando come una delle più rilevanti nel panorama calcistico dei prossimi mesi.

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Il futuro di Antonio Conte può diventare uno dei grandi temi del prossimo mercato. Se l’addio al Napoli venisse ufficializzato dopo l’ultima giornata, il tecnico finirebbe subito al centro di un vero domino tra panchine italiane ed europee. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, da lunedì potrebbe partire il cosiddetto “toto-Conte”. Il nome dell’allenatore salentino resta infatti molto pesante sul mercato, soprattutto in una fase in cui diverse big stanno valutando cambiamenti tecnici. Tra le ipotesi più forti c’è la Juventus, club al quale Conte resta inevitabilmente legato per storia e successi. Sullo sfondo resta anche la Nazionale italiana, da sempre una possibilità suggestiva quando si parla del tecnico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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