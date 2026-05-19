Antonio Conte ha annunciato la sua partenza senza discutere di questioni economiche, lasciando un importo netto di 7 milioni di euro. La decisione di lasciare il suo incarico viene motivata dalla sensazione di non sentirsi più a suo agio nell’ambiente in cui lavorava. Non ci sono state dichiarazioni che facciano riferimento a una difesa da parte di un dirigente o a motivazioni legate a compensi. La sua scelta sembra quindi essere legata ad altri aspetti, più personali o professionali.

Non ne fa una questione di soldi Antonio Conte. Se ne va e basta. Se ne va perché non si sente più a casa sua. Non si sente più protetto. Il tecnico del Napoli non ha avvertito la protezione del club nel momento in cui in città hanno cominciato a subissarlo di critiche. Gli hanno imputato di tutto, compresi gli infortuni ai calciatori. A Napoli il secondo posto è vissuto come un fallimento (fu lo stesso anche con Ancelotti, quell’anno c’era la prima Juventus di Ronaldo). E quindi saluterà la città dopo un biennio in cui ha vinto uno scudetto e centrato un secondo posto, oltre alla Supercoppa. De Laurentiis col suo silenzio ha dato l’idea di condividere le critiche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte non si è sentito difeso da De Laurentiis, gli lascia 7 milioni netti

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Sentite cosa dice DE LAURENTIIS dopo la vittoria in SUPERCOPPA

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