Conte-Napoli verso il divorzio | nome pesante come sostituto

Il tecnico del Napoli potrebbe lasciare il club e non rispettare l’ultimo anno di contratto, rinunciando anche alla buonuscita prevista. Secondo fonti vicine all’ambiente, il presidente è già a conoscenza della decisione. La situazione si sviluppa in modo molto rapido e non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla possibile sostituzione o sui motivi alla base di questa scelta. La decisione potrebbe portare a un cambiamento importante nella gestione della squadra.

“Il presidente sa già il mio pensiero”. Così Conte sul proprio futuro dopo Pisa-Napoli. Le sue parole hanno subito creato discussione, alimentando quel senso di incertezza che c’è attorno alla panchina azzurra. Stando alle ultime indiscrezioni, però, il tecnico salentino e il club partenopeo viaggiano spediti verso la separazione al termine del campionato. Conte è in rotta con una larga fetta dello spogliatoio, emblematica la vicenda Lukaku (un suo fedelissimo.), e del resto mai ha resistito oltre due anni sulla stessa panchina. L’eccezione è rappresentata dalla Juve, che allenò per tre anni andandosene il primo giorno del raduno della quarta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Juventus-Napoli, le parole di Antonio Conte a Sky Sport | Serie A

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