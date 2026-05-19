Conte-Napoli addio vicino | retroscena e Nazionale sullo sfondo
L’addio di Antonio Conte al Napoli si avvicina, secondo quanto si apprende da fonti vicine alla società e alle sue dichiarazioni recenti. Le trattative tra le parti sono in corso da diversi mesi, senza ancora un accordo definitivo. Nei giorni scorsi sono emerse indiscrezioni riguardo a possibili incontri tra i rappresentanti del tecnico e la dirigenza del club. La situazione resta aperta, mentre si attendono sviluppi ufficiali nelle prossime settimane.
L’addio di Antonio Conte al Napoli sembra sempre più vicino. La decisione, secondo le ultime ricostruzioni, avrebbe iniziato a maturare già nelle scorse settimane, nel pieno di una stagione segnata da emergenze, tensioni e critiche crescenti. Secondo quanto riportato da Repubblica, il momento di svolta sarebbe arrivato a metà aprile. In quella fase, Conte avrebbe comunicato ad Aurelio De Laurentiis la volontà di fermarsi al termine della stagione. Una scelta forte, accompagnata anche dalla disponibilità a rinunciare all’ingaggio da 7 milioni di euro previsto fino al 2027. Il presidente avrebbe provato inizialmente a trattenere l’allenatore, senza però opporsi in modo rigido. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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Antonio #Conte è sempre più vicino all’addio al #Napoli. Ad oggi il tecnico va verso la separazione a fine stagione. Maurizio #Sarri resta il preferito di #DeLaurentiis, mentre Giovanni #Manna ha sondato anche #Allegri e #Grosso. #Calciomercato #Serie x.com
Antonio #Conte è più vicino alla permanenza che all'addio secondo #IlMattino, Il presidente del #Napoli Aurelio #DeLaurentiis sta accelerando i tempi e, nelle ultime ore, ci sarebbero già stati i primi contatti telefonici tra le parti, utili per confrontarsi sia sull’an facebook
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