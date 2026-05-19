Conte-Napoli addio vicino | retroscena e Nazionale sullo sfondo

L’addio di Antonio Conte al Napoli si avvicina, secondo quanto si apprende da fonti vicine alla società e alle sue dichiarazioni recenti. Le trattative tra le parti sono in corso da diversi mesi, senza ancora un accordo definitivo. Nei giorni scorsi sono emerse indiscrezioni riguardo a possibili incontri tra i rappresentanti del tecnico e la dirigenza del club. La situazione resta aperta, mentre si attendono sviluppi ufficiali nelle prossime settimane.

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