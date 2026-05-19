Conte-Napoli addio vicino | retroscena e Nazionale sullo sfondo

Da forzazzurri.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’addio di Antonio Conte al Napoli si avvicina, secondo quanto si apprende da fonti vicine alla società e alle sue dichiarazioni recenti. Le trattative tra le parti sono in corso da diversi mesi, senza ancora un accordo definitivo. Nei giorni scorsi sono emerse indiscrezioni riguardo a possibili incontri tra i rappresentanti del tecnico e la dirigenza del club. La situazione resta aperta, mentre si attendono sviluppi ufficiali nelle prossime settimane.

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L’addio di Antonio Conte al Napoli sembra sempre più vicino. La decisione, secondo le ultime ricostruzioni, avrebbe iniziato a maturare già nelle scorse settimane, nel pieno di una stagione segnata da emergenze, tensioni e critiche crescenti. Secondo quanto riportato da Repubblica, il momento di svolta sarebbe arrivato a metà aprile. In quella fase, Conte avrebbe comunicato ad Aurelio De Laurentiis la volontà di fermarsi al termine della stagione. Una scelta forte, accompagnata anche dalla disponibilità a rinunciare all’ingaggio da 7 milioni di euro previsto fino al 2027. Il presidente avrebbe provato inizialmente a trattenere l’allenatore, senza però opporsi in modo rigido. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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