Conte-Napoli addio a costo zero | niente buonuscita

Il rapporto tra l’allenatore e il club si è concluso senza accordo economico, senza il pagamento di una buonuscita. Nessuna somma è stata prevista per la separazione, che si è risolta con un addio gratuito. Le parti non hanno raggiunto un’intesa per un indennizzo economico, e l’allenatore ha lasciato la società senza costi aggiuntivi. La fine del rapporto si è verificata senza accordi di natura finanziaria tra le parti coinvolte.

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Il futuro di Antonio Conte sembra sempre più lontano dal Napoli. L’addio a fine stagione resta l’ipotesi più probabile, ma non dovrebbe trasformarsi in uno strappo. Il rapporto con Aurelio De Laurentiis resta solido e improntato al rispetto reciproco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le parti avrebbero già impostato una possibile separazione anticipata. Il contratto del tecnico scade nel 2027, ma l’intesa di massima permetterebbe di chiudere il rapporto senza tensioni e senza lunghe trattative. Il punto più importante riguarda l’aspetto economico. In caso di addio, Conte sarebbe pronto a rinunciare all’ultimo anno di ingaggio. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte-Napoli, addio a costo zero: niente buonuscita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mercato Napoli7 Addii! Conte Cambia Tutto! Sullo stesso argomento Conte lascerebbe il Napoli senza buonuscitaAntonio Conte è destinato a lasciare la panchina del Napoli, senza rispettare il suo contratto che scadrebbe nel 2027. Leggi anche: Di Napoli-Lazio non frega niente a nessuno, c’è il tormentone Conte Con l'addio ormai praticamente certo di Antonio Conte, per la panchina del Napoli sembra essere una corsa a due tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri Più staccato, al momento, Fabio Grosso, con l'allenatore del Sassuolo che è comunque molto apprez x.com Rasmus Højlund: Adesso sono UFFICIALMENTE un giocatore del Napoli e dico addio al Manchester United. reddit Conte lascerebbe il Napoli senza buonuscita: tutti i dettagli in caso di addio. E gli indizi a Pisa…Se non pioverà dal cielo un altro colpo di scena da film e sarà addio, con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si lasceranno con un ... corrieredellosport.it Conte via, Romano: Dal club ancora frenano, ma addio è deciso! Pronto saluto...Antonio Conte lascia Napoli. Lo dice Fabrizio Romano sul suo canale Youtube: Si va verso una separazione, non è ancora definitiva perché dall'interno del Napoli ancora ci dicono attenzione, c'è una s ... tuttonapoli.net