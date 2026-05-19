conte lascerebbe il napoli senza buonuscita

Antonio Conte sta per lasciare la panchina del Napoli prima della scadenza del contratto, che sarebbe stato valido fino al 2027. Secondo fonti vicine alla squadra, non ci sarebbero accordi sulla buonuscita prevista in caso di addio anticipato. La decisione di interrompere il rapporto contrattuale si concretizza prima del termine naturale, senza che sia stato raggiunto un accordo economico per la separazione. La squadra dovrà ora affidarsi a un nuovo allenatore per il prosieguo della stagione.

Antonio Conte è destinato a lasciare la panchina del Napoli, senza rispettare il suo contratto che scadrebbe nel 2027. A meno di clamorosi colpi di scena, per il tecnico quella con l’Udinese di domenica alle 18 sarà l’ultima partita sulla panchina azzurra. E pare che Conte rinuncerà all’ingaggio dell’ultimo anno per andare via e prendersi, chissà, un anno sabatico (anche se in molti lo danno come successore di Spalletti alla Juventus). Tra Conte e il Napoli sarà addio, si lavora per la rescissione del contratto. Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: Se non pioverà dal cielo un altro colpo di scena, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si lasceranno con una stretta di mano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Antonio Conte lascia il Napoli con un anno danticipo: la missione è conclusa

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