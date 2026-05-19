Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la Juventus si trova in una fase complicata sia dal punto di vista sportivo che in classifica. La squadra, attualmente distante dalle posizioni che qualificano alla Champions League, sta affrontando un momento di criticità che preoccupa i tifosi. La situazione si aggrava con le recenti difficoltà in campionato, che rendono più difficile il raggiungimento degli obiettivi stagionali. La squadra ora si concentra sui prossimi incontri per cercare di invertire il trend negativo.

La sconfitta arrivata nella partita contro la Fiorentina ha fatto sprofondare la Juventus in un momento di grande difficoltà con i bianconeri che hanno bisogno di un miracolo sportivo per raggiungere la Champions League. Spunta il nome di Conte per la Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it Senza l’accesso tra le prime quattro della classifica di Serie A potrebbero cambiare molte cose in casa Juventus, a partire da Luciano Spalletti, apparso molto deluso dopo il ko arrivato in casa contro i viola. Il tecnico ha rinnovato da poco il contratto con i bianconeri fino al giugno del 2028, ma ha già preannunciato di voler incontrare Elkann per fare il punto della situazione al termine del campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Conte-Juventus, arriva l’annuncio che preoccupa i tifosi azzurri

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