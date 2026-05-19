conte italia tutto fermo fino alle elezioni figc

Antonio Conte si sta avvicinando alla guida della Nazionale italiana di calcio. Dopo aver concluso la sua esperienza con il Napoli, il tecnico salentino aspetta le elezioni della FIGC per definire il suo futuro. Fino a quel momento, tutte le attività legate alla nazionale sono rimaste sospese. La decisione definitiva dipenderà dall’esito delle elezioni e dalle eventuali proposte ufficiali. La situazione attuale lascia il settore calcistico in attesa di novità concrete.

Antonio Conte si avvicina alla Nazionale italiana. Dopo l’esperienza al Napoli, ormai vicina alla conclusione, il tecnico salentino sarebbe pronto a valutare con grande convinzione il ritorno sulla panchina azzurra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte resta il candidato più forte per aprire un nuovo ciclo con l’Italia. La sua disponibilità ci sarebbe, ma l’operazione non può ancora entrare nella fase definitiva. Il passaggio decisivo riguarda la Figc. Le elezioni federali sono fissate per il 22 giugno. Solo dopo il voto e la nomina del nuovo presidente sarà possibile definire la linea tecnica e procedere con la scelta del nuovo commissario tecnico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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