Tra Napoli e l’allenatore si avvicina la conclusione del rapporto. Dopo la partita tra Napoli e Udinese prevista per domenica, sarà il presidente del club a comunicare la fine della collaborazione. La situazione sembra ormai definita e i tempi sembrano maturi per un addio. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata, ma le voci di un possibile addio si fanno sempre più insistenti. La decisione potrebbe essere annunciata nelle prossime ore o giorni.

Tra Napoli e Conte siamo ai titoli di coda. Domenica, dopo Napoli-Udinese, toccherà a De Laurentis annunciare la fine del rapporto. Il tecnico domenica scorsa, dopo Pisa, l’ha palesemente fatto capire. Le strade si separano dopo due anni. Il contratto ne prevede tre ma i contratti ormai nel calcio sono diventati un pro-forma. Troppa la distanza anche tra tecnico e club. Ed è questo quel che ha convinto il tecnico salentino che sarebbe stato meglio lasciare. Non ci tiene a vivere un’altra annata da solo contro tutti. Lui ha riportato il Napoli tra le big d’Italia. Ha portato il Napoli dal decimo posto allo scudetto, da un naufragio ai festeggiamenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte ha bisogno di un progetto in cui creda fermamente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Full MovieThe CEO is mistaken for a scammer and beaten up by his future mother-in-law

Sullo stesso argomento

Il Napoli ha ancora bisogno di Antonio ConteAntonio Conte deve restare a Napoli: la mentalità vincente che serve per ripartire In una stagione complicata, piena di alti e bassi, critiche e...

"FermaMente": un progetto innovativo che unisce passato e futuro nel segno della curaMESAGNE - Si terrà martedì 28 aprile alle ore 17:30, presso il Centro Polivalente “F.

#Conte prende 8mln netti per condurre la squadra che ha vinto lo scudetto cui sono stati aggiunti 150mln di mercato a figure di merda memorabili. E i beoti del @en_sscnapoli a idolatrarlo. Speriamo che resti così festeggerà la salvezza nel giro di un paio di st x.com

Conte, Allegri e Spalletti, quale sarà il loro futuro: il casting del Napoli, il ruolo di Ibra al Milan, il bivio della JuventusLe big del nostro campionato già alle prese con i dubbi da sciogliere in vista della prossima stagione, su tutti quelli relativi all'allenatore. C'è aria di rivoluzione, nessuno è certo del posto ... corriere.it

Conte: Finora siamo gli unici ad aver sollevato un trofeo. L'Inter potrebbe sollevarne due, ma l'anno scorso ricordo che non ne hanno sollevato nemmeno uno. reddit

Conte lascia il Napoli, è un addio che fa male: ora per De Laurentiis una nuova sfida da vincereNon c’è bisogno di un altro colloquio con De Laurentiis o di una conferenza stampa congiunta: Conte lascia il Napoli. Ha deciso lui, probabilmente senza avere ascoltato nei ... ilmattino.it