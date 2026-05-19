Recentemente si è parlato molto delle dichiarazioni di un ex allenatore sulle questioni finanziarie di alcune società sportive, sottolineando l'importanza di valutare i bilanci con i numeri anziché con le parole. Nel frattempo, sui social si sono moltiplicati commenti e critiche rivolte a un noto personaggio pubblico, che si è unito alla discussione diffondendo voci e maldicenze su una figura di rilievo nel mondo del calcio. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori.

Steveme scarz’! Ci mancava solo lui nel coro delle “capere” che soffiano pettegolezzi e maldicenze su Antonio Conte nei vicoli scuri dei social network. Un milanese che dice di amare Napoli e spara ‘nciuci spacciandoli per notizie, con l’unico obiettivo di fare soldi e avere i suoi quotidiani 15 minuti di celebrità. Come se non bastasse il clima già avvelenato dai giochisti incalliti e dai depositari della napoletanità in purezza. Per fortuna a noi emigranti è risparmiata la navigazione nel fiume di chiacchiere delle tv private: ci arriva solo lontana l’eco delle analisi degli allenatori da dopolavoro ferroviario. D’altronde l’opinionismo è croce e delizia del calcio, già molti anni prima dell’avvento di Facebook e Tik Tok. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte ha avuto ragione su molte cose, i bilanci facciamoli coi numeri non con le parole

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