Conte con il Napoli è finita Pronto il ritorno alla Juventus?

Antonio Conte ha lasciato il Napoli e si parla di un possibile ritorno alla Juventus. La notizia della separazione tra l’allenatore e il club partenopeo è ufficiale, mentre circolano voci che lo vedrebbero nuovamente alla guida dei bianconeri. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma le indiscrezioni continuano a susseguirsi. La situazione resta in evoluzione e non sono stati diffusi dettagli sui prossimi passi dell’allenatore.

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