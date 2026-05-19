Conte con il Napoli è finita Pronto il ritorno alla Juventus?
Antonio Conte ha lasciato il Napoli e si parla di un possibile ritorno alla Juventus. La notizia della separazione tra l’allenatore e il club partenopeo è ufficiale, mentre circolano voci che lo vedrebbero nuovamente alla guida dei bianconeri. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma le indiscrezioni continuano a susseguirsi. La situazione resta in evoluzione e non sono stati diffusi dettagli sui prossimi passi dell’allenatore.
(Adnkronos) – Antonio Conte lascia il Napoli e torna alla Juventus? Una è una notizia, l'altra una clamorosa voce che potrebbe presto concretizzarsi. Il tecnico azzurro, dopo due anni a Castel Volturno, avrebbe infatti comunicato al presidente Aurelio De Laurentiis la propria volontà di lasciare Napoli per una nuova avventura, al termine di un biennio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Conte: oggi è meglio che mi sto zitto ! Conferenza stampa post Juventus-Napoli 3-0
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Lobotka sogna il ritorno con Spalletti alla Juventus nel 2026, ma il Napoli resiste.
Napoli, Maresca pronto alla sfida: il piano -Conte? Cosa sapere Londra, De Laurentiis e Maresca discutono per la panchina del Napoli stagione 2026-27.
LUONGO: CONTE HA MERITI ENORMI, MA IL NAPOLI NON NASCE CON LUI Durante PassioNapoli su Radio TuttoNapoli, Nicola Luongo ha commentato le recenti dichiarazioni di Antonio Conte, soffermandosi soprattutto sul concetto delle basi solide las facebook
Intervistato dal Corriere dello Sport, Ciro #Ferrara ha analizzato lucidamente e commentato la delicatissima situazione legata all'immediato futuro professionale di Antonio #Conte con il #Napoli. #calcionews24 x.com
Antonio Conte lascia il Napoli, l'annuncio sarà fatto al Maradona nell'ultima partita. reddit
Conte, l’addio al Napoli è ormai certo. Ecco dove può andareL’esperienza del tecnico a Napoli è ormai al capolinea. Se la società campana sembra aver già scelto il suo successore, Conte dovrà aspettare l’elezione del prossimo presidente della Figc per tornare ... ilgiornale.it
Napoli, partito il dopo-Conte: otto nomi per la panchina azzurraAntonio Conte e il Napoli si saluteranno a fine stagione, manca soltanto l’ufficialità. Dopo due anni in azzurro, uno scudetto, una Supercoppa Italiana e due qualificazioni in Champions League, l’alle ... sport.virgilio.it