Conte a Mestre | Venezia è gestita senza consultare i cittadini
Durante un evento a Mestre, un rappresentante politico ha dichiarato che Venezia viene gestita senza coinvolgere i cittadini nelle decisioni. Sono state sollevate domande su quali siano i gruppi imprenditoriali che esercitano influenza sulla città. Inoltre, si è discusso di come potrebbe cambiare il ruolo delle Municipalità in seguito alla proposta avanzata da un altro esponente politico. La discussione si è concentrata sui modelli di gestione e sulle possibili modifiche nelle strutture di governo locale.
? Domande chiave Chi sono i gruppi imprenditoriali che influenzano le decisioni a Venezia?. Come cambierà il potere delle Municipalità con la proposta di Martella?. Perché la gestione del post-Mose richiede nuove basi scientifiche?. Quali sono le soluzioni proposte per contrastare la mono-cultura turistica?.? In Breve Andrea Martella propone sicurezza, lotta alla mono-cultura turistica e potenziamento dell'università.. Martella punta sulla gestione scientifica del futuro post Mose per i cambiamenti ambientali.. Il programma elettorale prevede una riforma delle Municipalità per restituire potere decisionale.. Critica alla giunta per l'assenza di confronto con i cittadini negli ultimi 11 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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