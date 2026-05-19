Conte a Mestre | Venezia è gestita senza consultare i cittadini

Durante un evento a Mestre, un rappresentante politico ha dichiarato che Venezia viene gestita senza coinvolgere i cittadini nelle decisioni. Sono state sollevate domande su quali siano i gruppi imprenditoriali che esercitano influenza sulla città. Inoltre, si è discusso di come potrebbe cambiare il ruolo delle Municipalità in seguito alla proposta avanzata da un altro esponente politico. La discussione si è concentrata sui modelli di gestione e sulle possibili modifiche nelle strutture di governo locale.

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? Domande chiave Chi sono i gruppi imprenditoriali che influenzano le decisioni a Venezia?. Come cambierà il potere delle Municipalità con la proposta di Martella?. Perché la gestione del post-Mose richiede nuove basi scientifiche?. Quali sono le soluzioni proposte per contrastare la mono-cultura turistica?.? In Breve Andrea Martella propone sicurezza, lotta alla mono-cultura turistica e potenziamento dell'università.. Martella punta sulla gestione scientifica del futuro post Mose per i cambiamenti ambientali.. Il programma elettorale prevede una riforma delle Municipalità per restituire potere decisionale.. Critica alla giunta per l'assenza di confronto con i cittadini negli ultimi 11 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Conte a Mestre: “Venezia è gestita senza consultare i cittadini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Concordia arriva la 'biblioteca vivente': i cittadini diventano libri da consultareSabato 9 maggio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, presso Palazzo Corbelli, approda per la prima volta a Concordia la Biblioteca Vivente. Caserta, ripartono i lavori nella villa comunale gestita da comitato di cittadiniTempo di lettura: 2 minutiRipartiranno la prossima settimana i lavori per la riqualificazione di Villa Giaquinto, polmone verde della città di... MESTRE | ANDREA MARTELLA E GIUSEPPE CONTE: UNITI PER DARE UNA SVOLTA A VENEZIAAntenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978. antennatre.medianordest.it Andrea Martella, a Mestre Schlein, Conte e Renzi per chiudere la campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistraVENEZIA - La campagna elettorale è agli sgoccioli: è l'ultima settimana prima del voto per eleggere il nuovo sindaco di Venezia. Per l'occasione i leader nazionali ... ilgazzettino.it