ConsulTaxi | No alle generalizzazioni sui tassisti Il confronto sia basato su dati completi e analisi corrette
ConsulTaxi ha dichiarato di non voler essere coinvolta in generalizzazioni sui tassisti e ha chiesto che il confronto sul settore venga condotto utilizzando dati completi e analisi accurate. La associazione ha precisato di essere disponibile a partecipare a discussioni serie e equilibrate, ma ha ribadito l’importanza di basare i ragionamenti su informazioni corrette e verificabili. Nessuna opinione personale o giudizio di valore è stato espresso, limitandosi a sottolineare l’approccio richiesto per un dibattito costruttivo.
ConsulTaxi non intende sottrarsi ad alcun confronto sul settore taxi, purché il dibattito venga condotto con serietà, equilibrio e una corretta lettura dei dati. Gli attacchi che la categoria ha subito negli ultimi giorni rischiano di offrire all’opinione pubblica una rappresentazione parziale e non veritiera del servizio taxi, trasformando dati aggregati e letture superficiali in giudizi generalizzati su un’intera categoria. È necessario ricordare che le medie fiscali complessive non possono essere considerate automaticamente come la fotografia del reddito effettivo del singolo tassista. All’interno di quei dati convivono situazioni molto diverse tra loro: regimi fiscali differenti, periodi di attività non continuativi, posizioni individuali non omogenee e realtà organizzative diverse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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