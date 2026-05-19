ConsulTaxi | No alle generalizzazioni sui tassisti Il confronto sia basato su dati completi e analisi corrette

ConsulTaxi ha dichiarato di non voler essere coinvolta in generalizzazioni sui tassisti e ha chiesto che il confronto sul settore venga condotto utilizzando dati completi e analisi accurate. La associazione ha precisato di essere disponibile a partecipare a discussioni serie e equilibrate, ma ha ribadito l’importanza di basare i ragionamenti su informazioni corrette e verificabili. Nessuna opinione personale o giudizio di valore è stato espresso, limitandosi a sottolineare l’approccio richiesto per un dibattito costruttivo.

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