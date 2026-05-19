Un episodio di rapina si è verificato questa mattina in un’edicola di Conselve, dove un giovane è stato aggredito e trasportato in ospedale. Secondo quanto si è appreso, il rapinatore si sarebbe dileguato tra i vicoli del centro dopo aver messo in fuga il proprietario del negozio. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire come il malvivente abbia evitato le eventuali vie di fuga e se si trovi ancora nelle vicinanze della zona. Nessuna informazione è stata resa nota sull’identità degli interessati.

? Punti chiave Dove si nasconde il rapinatore tra i vicoli di Conselve?. Come è riuscito il malvivente a fuggire dopo lo scontro?. Quali indizi rivelano le telecamere sulla fuga del sospettato?. Perché l'edificio abbandonato vicino all'edicola è al centro delle indagini?.? In Breve Il sindaco Umberto Perilli ha espresso vicinanza alla famiglia colpita in via Verdi.. I carabinieri di Abano setacciano un albergo dismesso vicino all'attività commerciale.. Le indagini utilizzano le immagini della videosorveglianza comunale per rintracciare il sospettato.. Il ferito è stato trasportato dai sanitari del Suem 118 all'ospedale di Monselice.. Alle ore 6 di questo martedì 19 maggio, il figlio del titolare dell’edicola di via Verdi a Conselve è stato aggredito da un uomo durante una rapina avvenuta mentre iniziava la giornata lavorativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conselve, rapina in edicola: giovane aggredito e in ospedale

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