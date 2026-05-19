Confisca da tre milioni per una banda di usurai del Lazio | prestiti con tassi del 1400%

Le autorità hanno confiscato beni per un valore di tre milioni di euro appartenenti a un gruppo coinvolto in usura nel Lazio. Il sequestro, inizialmente preventivo, è stato confermato come definitivo dopo il processo che ha portato alla condanna dei membri dell’organizzazione. Tra i beni sequestrati figurano immobili, società, veicoli e una imbarcazione. Le indagini hanno accertato che i prestiti concessi dall’associazione prevedevano tassi di interesse fino al 1400%, rendendo il caso uno dei più gravi in regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui