Confisca da tre milioni per una banda di usurai del Lazio | prestiti con tassi del 1400%

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità hanno confiscato beni per un valore di tre milioni di euro appartenenti a un gruppo coinvolto in usura nel Lazio. Il sequestro, inizialmente preventivo, è stato confermato come definitivo dopo il processo che ha portato alla condanna dei membri dell’organizzazione. Tra i beni sequestrati figurano immobili, società, veicoli e una imbarcazione. Le indagini hanno accertato che i prestiti concessi dall’associazione prevedevano tassi di interesse fino al 1400%, rendendo il caso uno dei più gravi in regione.

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Il sequestro preventivo di beni per tre milioni di euro, fra case, società, auto e una barca, è diventato definitivo come la condanna dei membri dell'organizzazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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