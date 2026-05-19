Confindustria Emilia rinnovata la governance del Consiglio Generale
Venerdì 15 maggio, presso l’Headquarter Modula di Fiorano Modenese, si è tenuta l’assemblea generale ordinaria di Confindustria Emilia. L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti degli imprenditori associati, che hanno approvato la rinnovata composizione del Consiglio Generale. La riunione ha rappresentato un momento di confronto tra i membri dell’associazione, con l’obiettivo di definire le nuove linee guida per il futuro dell’organizzazione. La seduta si è svolta in un clima di collaborazione e coinvolgimento tra gli intervenuti.
Venerdì 15 maggio, nell’Headquarter Modula di Fiorano Modenese, si è svolta l’Assemblea generale ordinaria parte privata di Confindustria Emilia. Dopo il saluto iniziale del padrone di casa, Franco Stefani, fondatore e presidente di Modula, è intervenuta Sonia Bonfiglioli, presidente di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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