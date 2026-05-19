Confessa confessa confessa | l’accorato appello tv di Suor Monia Alfieri a chi ha ucciso Chiara Poggi Chiunque sia video

Quasi vent’anni dopo il delitto di Garlasco, il caso di Chiara Poggi torna a essere al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria. In un intervento televisivo, una religiosa ha rivolto un appello diretto a chi ha commesso l’omicidio, chiedendo di confessare. Le sue parole sono state: “Confessa, confessa, confessa”. La vicenda, che ha coinvolto molteplici indagini e processi, continua a suscitare interesse e discussioni sulla verità dietro il delitto.

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Dal resistere, resistere, resistere, al confessa, confessa confessa: tutto al cubo. A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso dell’ omicidio di Chiara Poggi tornato prepotentemente al centro del dibattito pubblico e giudiziario, acquisisce un ultimo, forte, appello alla verità. Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, Suor Anna Monia Alfieri ha lanciato una richiesta suonata come uno straordinario e dirompente monito all’assassino. Senza fare nomi. Senza entrare nel merito delle indagini, se non in quelle della coscienza richiamata a un dovere morale e un bisogno di catarsi esplicitati guardando fisso l’obiettivo della telecamera con cui rivolgersi direttamente al colpevole. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Confessa, confessa, confessa”: l’accorato appello tv di Suor Monia Alfieri a chi ha ucciso Chiara Poggi. Chiunque sia (video) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Un libro alla volta - Non posso e non voglio tacere di Liliana Segre Sullo stesso argomento Andrea Sempio si confessa in tv: "Non ho ammazzato io Chiara Poggi e non ho visto i suoi video"Andrea Sempio, l'unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha parlato delle indagini sul delitto nel... Padre confessa l'omicidio del figlio: con cosa l'ha uccisoAntonio Sciorilli ha confessato di aver ucciso il figlio Andrea, il 21enne trovato morto nel garage del condominio in cui viveva con la sua famiglia...