Confesercenti lancia la battaglia contro la desertificazione commerciale al via la raccolta firme
Confesercenti provinciale di Rimini ha annunciato l’avvio di una campagna per raccogliere firme a sostegno di una proposta di legge di iniziativa popolare. L’obiettivo è contrastare la desertificazione commerciale, un fenomeno che interessa i centri urbani, i quartieri e i piccoli comuni. La proposta nasce dall’associazione di categoria a livello nazionale e mira a rilanciare il commercio di vicinato nelle aree più colpite. La raccolta firme rappresenta un passo concreto per sostenere questa iniziativa legislativa.
Anche Confesercenti provinciale Rimini sostiene la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall'associazione di categoria a livello nazionale per contrastare la desertificazione commerciale e rilanciare il commercio di vicinato nei centri urbani, nei quartieri e nei piccoli comuni. La. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Sullo stesso argomento
Zoe e la battaglia contro le liste di attesa, raccolta firme all’Ipercoop. “Siamo al suo fianco”Pesaro, 10 aprile 2026 – Zoe Bruni ha piantato il seme e ora la pianta è curata da una grande comunità.
Dalla Toscana parte la battaglia, al via la raccolta firme per la guardia medica pediatrica pubblicaÈ partita la raccolta firme nazionale per portare in parlamento una proposta di legge che punta a rafforzare l’assistenza pediatrica e neonatologica...