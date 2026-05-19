Confesercenti lancia la battaglia contro la desertificazione commerciale al via la raccolta firme

Da riminitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Confesercenti provinciale di Rimini ha annunciato l’avvio di una campagna per raccogliere firme a sostegno di una proposta di legge di iniziativa popolare. L’obiettivo è contrastare la desertificazione commerciale, un fenomeno che interessa i centri urbani, i quartieri e i piccoli comuni. La proposta nasce dall’associazione di categoria a livello nazionale e mira a rilanciare il commercio di vicinato nelle aree più colpite. La raccolta firme rappresenta un passo concreto per sostenere questa iniziativa legislativa.

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Anche Confesercenti provinciale Rimini sostiene la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall'associazione di categoria a livello nazionale per contrastare la desertificazione commerciale e rilanciare il commercio di vicinato nei centri urbani, nei quartieri e nei piccoli comuni. La. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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