È stato confermato il direttore di Modartech, Alessandro Bertini, nel consiglio direttivo di Piattaforma Sistema Formativo Moda. Questo organismo, attivo dal 2008, riunisce diverse istituzioni italiane che si occupano di formazione nel settore moda, tra cui scuole e accademie. La nomina di Bertini è stata comunicata ufficialmente e riguarda il suo ruolo all’interno dell’ente di coordinamento e rappresentanza del settore formativo moda in Italia.

Alessandro Bertini, direttore di Istituto Modartech, è stato confermato nel consiglio direttivo di Piattaforma Sistema Formativo Moda, l’hub che, dal 2008, riunisce Istituti di formazione, scuole e accademie italiane che offrono percorsi nel settore moda. A Bertini è stata inoltre assegnata la delega alle relazioni istituzionali per la Toscana, che lo porrà ad essere il referente dell’associazione sul territorio, rafforzando quindi il ruolo della Toscana nella rete nazionale. La conferma del direttore di Modartech è avvenuta nell’ambito del rinnovo delle cariche, che ha portato Matteo Secoli e Danilo Venturi ad assumere rispettivamente la presidenza e la vicepresidenza: Bertini resterà in carica fino al 2029. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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