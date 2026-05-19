Confcommercio | aperta la nuova sede di Tirano
Lunedì sera è stato inaugurato il nuovo Ufficio Territoriale di Tirano di Confcommercio Sondrio. L'apertura si è svolta con una cerimonia a cui hanno partecipato rappresentanti dell’associazione e membri della comunità locale. La struttura si trova in una posizione centrale e sarà dedicata a supportare le attività commerciali e le imprese del territorio. La sede è attiva da subito e si aggiunge alle altre presenti nella provincia.
E' stato inaugurato nella serata di lunedì il nuovo Ufficio Territoriale di Tirano di Confcommercio Sondrio, associazione che rappresenta oltre 3.400 imprese impegnate nei settori commercio, turismo, servizi e trasporti. Dopo la benedizione, impartita dal parroco Don Stefano Arcara, sono state la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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