Confcommercio | aperta la nuova sede di Tirano

Da sondriotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì sera è stato inaugurato il nuovo Ufficio Territoriale di Tirano di Confcommercio Sondrio. L'apertura si è svolta con una cerimonia a cui hanno partecipato rappresentanti dell’associazione e membri della comunità locale. La struttura si trova in una posizione centrale e sarà dedicata a supportare le attività commerciali e le imprese del territorio. La sede è attiva da subito e si aggiunge alle altre presenti nella provincia.

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E' stato inaugurato nella serata di lunedì il nuovo Ufficio Territoriale di Tirano di Confcommercio Sondrio, associazione che rappresenta oltre 3.400 imprese impegnate nei settori commercio, turismo, servizi e trasporti. Dopo la benedizione, impartita dal parroco Don Stefano Arcara, sono state la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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