Confartigianato Trasporti Sicilia convocazione a Roma per Unatras | Per ora il blocco nazionale resta confermato

Confartigianato Trasporti Sicilia ha annunciato la propria partecipazione alla convocazione di Unatras programmata per il 22 maggio a Roma, presso Palazzo Chigi. Alla riunione saranno presenti la presidente del Consiglio e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’organizzazione ha confermato che, per il momento, il blocco nazionale del settore rimane in vigore. La convocazione si inserisce in un calendario di incontri tra rappresentanti delle associazioni di categoria e istituzioni.

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