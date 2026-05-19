Confartigianato Trasporti Sicilia convocazione a Roma per Unatras | Per ora il blocco nazionale resta confermato
Confartigianato Trasporti Sicilia ha annunciato la propria partecipazione alla convocazione di Unatras programmata per il 22 maggio a Roma, presso Palazzo Chigi. Alla riunione saranno presenti la presidente del Consiglio e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’organizzazione ha confermato che, per il momento, il blocco nazionale del settore rimane in vigore. La convocazione si inserisce in un calendario di incontri tra rappresentanti delle associazioni di categoria e istituzioni.
Confartigianato Trasporti Sicilia accoglie con attenzione e senso di responsabilità la convocazione di Unatras prevista per il 22 maggio a Palazzo Chigi, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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