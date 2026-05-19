Condanna da oltre un milione di euro e affidamenti sotto accusa l’opposizione attacca il sindaco di Racalmuto

Un nuovo scontro politico si è scatenato a Racalmuto, con l’opposizione che ha puntato il dito contro il sindaco. Secondo quanto riferito, la Corte dei Conti nel 2017 avrebbe emesso una sentenza definitiva condannando il primo cittadino a risarcire una somma superiore a un milione di euro. La vicenda riguarda anche affidamenti che sono finiti sotto accusa, alimentando le polemiche nel consiglio comunale. Il consigliere di opposizione ha riproposto l’attenzione su questi aspetti durante una recente seduta.

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