Condanna da oltre un milione di euro e affidamenti sotto accusa l’opposizione attacca il sindaco di Racalmuto
Un nuovo scontro politico si è scatenato a Racalmuto, con l’opposizione che ha puntato il dito contro il sindaco. Secondo quanto riferito, la Corte dei Conti nel 2017 avrebbe emesso una sentenza definitiva condannando il primo cittadino a risarcire una somma superiore a un milione di euro. La vicenda riguarda anche affidamenti che sono finiti sotto accusa, alimentando le polemiche nel consiglio comunale. Il consigliere di opposizione ha riproposto l’attenzione su questi aspetti durante una recente seduta.
Nuovo affondo politico contro il sindaco di Racalmuto Calogero Bongiorno. Il consigliere comunale d’opposizione Salvatore Petrotto torna ad attaccare il primo cittadino tirando in ballo una sentenza definitiva della Corte dei Conti del 2017 che avrebbe condannato Bongiorno a risarcire la Regione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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