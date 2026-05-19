Concerto lyric-pop

Da milanotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio alle ore 17:00 si svolgerà un concerto presso Villa Mirabello, in via Villa Mirabello a Milano. L'evento è promosso dall'Associazione culturale “Art & Music Insieme” e prevede un programma che include musica lirica, brani e duetti d’opera e operetta, oltre a musica pop, musical e pezzi di autori noti. L'iniziativa si rivolge a un pubblico interessato a diverse espressioni musicali e si terrà in un contesto culturale nel centro di Milano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica 24 Maggio alle ore 17:00, presso Villa Mirabello (via Villa Mirabello, 6 - Milano), l'Associazione culturale “Art & Music Insieme”, organizza un pomeriggio di grande cultura, con musica lirica, brani e duetti d’opera e operetta, musical, pop e rinomati brani di vari autori famosi e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CONCERTO LYRIC - POP

Video CONCERTO LYRIC - POP

Sullo stesso argomento

“K-Pop in concerto”: pop coreano arriva a BolognaIl battito del pop coreano arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna: domenica 12 aprile il palcoscenico diventerà la cornice di “K-Pop in concerto”.

Pop rock e cori a Porta al Mare: concerto gratuito a Livorno? Domande chiave Come si fonderanno le voci del coro con il ritmo rock? Chi sono i musicisti che animeranno la galleria di Porta al Mare? Perché il...

Concerto lirico: Lyric-PopDomenica 12 Novembre ore 17:00, presso la Centro Asteria (piazza F. Carrara n° 17 - Milano), l'Associazione Culturale Art & Music Insieme, in collaborazione del Municipio 5 di Milano e Fondazione ... milanotoday.it

Concerto lyric & popL’Associazione Culturale Art & Music Insieme vi invita al Concerto liric & Pop. Il concerto LIRIC & POP che si terrà il 14 Dicembre alle ore 20:45 presso Il Teatro Centro Asteria (p.zza F. milanotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web