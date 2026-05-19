Concerto lyric-pop
Domenica 24 maggio alle ore 17:00 si svolgerà un concerto presso Villa Mirabello, in via Villa Mirabello a Milano. L'evento è promosso dall'Associazione culturale “Art & Music Insieme” e prevede un programma che include musica lirica, brani e duetti d’opera e operetta, oltre a musica pop, musical e pezzi di autori noti. L'iniziativa si rivolge a un pubblico interessato a diverse espressioni musicali e si terrà in un contesto culturale nel centro di Milano.
Domenica 24 Maggio alle ore 17:00, presso Villa Mirabello (via Villa Mirabello, 6 - Milano), l'Associazione culturale “Art & Music Insieme”, organizza un pomeriggio di grande cultura, con musica lirica, brani e duetti d’opera e operetta, musical, pop e rinomati brani di vari autori famosi e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
CONCERTO LYRIC - POP
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