Con Agevola Academy nasce un nuovo spazio di confronto per imprese e professionisti
Nasce un nuovo spazio dedicato a imprese e professionisti nel settore della finanza agevolata, gestito da una realtà che quotidianamente supporta aziende e professionisti in questo ambito. L’obiettivo è creare un luogo di confronto e riflessione sui temi della leadership, dell’organizzazione e del cambiamento, offrendo così un’opportunità di incontro e scambio di idee tra i soggetti coinvolti. La struttura si rivolge a chi desidera approfondire questioni legate alla crescita e alla gestione aziendale, in un contesto di confronto diretto.
Una realtà che ogni giorno accompagna imprese e professionisti nel mondo della finanza agevolata sceglie oggi di aprire uno spazio di lavoro e riflessione dedicato ai temi della leadership, dell’organizzazione e del cambiamento.Nasce da qui Agevola Academy, il nuovo progetto promosso da Agevola. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Sullo stesso argomento
Nasce l’Academy Fattoria di Rimaggio per formare professionisti nell’agroalimentareUn’accademia per formare nuovi professionisti nel settore agroalimentare e zootecnico.
Legge di Bilancio, confronto tecnico tra professionisti e imprese in ConfesercentiLunedì 2 marzo si è tenuto, come di consueto, il seminario annuale dedicato all’analisi della Legge di Bilancio 2026, promosso dall’Ugdcec di...