Con Agevola Academy nasce un nuovo spazio di confronto per imprese e professionisti

Nasce un nuovo spazio dedicato a imprese e professionisti nel settore della finanza agevolata, gestito da una realtà che quotidianamente supporta aziende e professionisti in questo ambito. L’obiettivo è creare un luogo di confronto e riflessione sui temi della leadership, dell’organizzazione e del cambiamento, offrendo così un’opportunità di incontro e scambio di idee tra i soggetti coinvolti. La struttura si rivolge a chi desidera approfondire questioni legate alla crescita e alla gestione aziendale, in un contesto di confronto diretto.

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