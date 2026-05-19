Con Agevola Academy nasce un nuovo spazio di confronto per imprese e professionisti

Da foggiatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nasce un nuovo spazio dedicato a imprese e professionisti nel settore della finanza agevolata, gestito da una realtà che quotidianamente supporta aziende e professionisti in questo ambito. L’obiettivo è creare un luogo di confronto e riflessione sui temi della leadership, dell’organizzazione e del cambiamento, offrendo così un’opportunità di incontro e scambio di idee tra i soggetti coinvolti. La struttura si rivolge a chi desidera approfondire questioni legate alla crescita e alla gestione aziendale, in un contesto di confronto diretto.

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Una realtà che ogni giorno accompagna imprese e professionisti nel mondo della finanza agevolata sceglie oggi di aprire uno spazio di lavoro e riflessione dedicato ai temi della leadership, dell’organizzazione e del cambiamento.Nasce da qui Agevola Academy, il nuovo progetto promosso da Agevola. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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