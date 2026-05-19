Comunicato Stampa | CRV - Presentata legge su aggregazione della frazione di Rizza al comune di Villafranca di Verona

Oggi, durante una seduta della Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, è stato presentato un disegno di legge riguardante l’aggregazione della frazione di Rizza al comune di Villafranca di Verona. La proposta di legge si concentra sulla modifica del confine amministrativo tra i due comuni e prevede l’inserimento della frazione di Rizza nel territorio di Villafranca. La discussione si è svolta in una riunione durata diverse ore, con l’intervento di diversi consiglieri e rappresentanti istituzionali.

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(Arv) Venezia, 19 maggio 2026 - Presentato oggi, durante la seduta della Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, il disegno di legge n. 68, d'iniziativa dell'amministrazione comunale di Villafranca di Verona - presente con il sindaco, Roberto Dall'Oca - che mira alla variazione delle circoscrizioni comunali di Verona, Villafranca di Verona e Castel D'Azzano mediante l'unificazione della frazione di Rizza al comune di Villafranca, con distacco dai comuni di Castel d'Azzano e Verona. Si tratta di un'iniziativa legislativa fondata sull'articolo 133 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza sulla modifica delle circoscrizioni comunali - nel caso del Veneto, si tratta della legge regionale n. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Presentata legge su aggregazione della frazione di Rizza al comune di Villafranca di Verona ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Comunicato Stampa: CRV - Presentati progetti di legge su abusivismo in mercati e fiere e Banca del Bosco veneto(Arv) Venezia, 9 aprile 2026 - La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche... Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione. Social Housing, Valutazione Ambientale Strategica, Protezione civileSeconda commissione. Social Housing, Valutazione Ambientale Strategica, Protezione civile (Arv) Venezia, 14 maggio 2026 - Nel corso della seduta odierna della Seconda commissione consiliare permanente ... gazzettadiparma.it Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio Veneto la 4' edizione ‘Piccola Liegi delle Bregonze - Casa Enrico'(Arv) Venezia, 8 aprile 2026 - Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco (FdI), ha presentato la quarta edizione della ... iltempo.it