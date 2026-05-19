Comunicato stampa Consultaxi
ConsulTaxi ha dichiarato di essere disponibile a partecipare a discussioni sul settore taxi, a condizione che queste si svolgano con serietà, equilibrio e basandosi su dati corretti. La posizione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, in cui si sottolinea la volontà di confrontarsi senza evitare il confronto pubblico. Nessun altro dettaglio o dichiarazione è stata fornita riguardo ad altri aspetti o eventuali proposte di incontri futuri.
ConsulTaxi non intende sottrarsi ad alcun confronto sul settore taxi, purché il dibattito venga condotto con serietà, equilibrio e una corretta lettura dei dati. Gli attacchi che la categoria ha subito negli ultimi giorni rischiano di offrire all'opinione pubblica una rappresentazione parziale e non veritiera del servizio taxi, trasformando dati aggregati e letture superficiali in giudizi generalizzati su un'intera categoria. È necessario ricordare che le medie fiscali complessive non possono essere considerate automaticamente come la fotografia del reddito effettivo del singolo tassista. All'interno di quei dati convivono situazioni molto diverse tra loro: regimi fiscali differenti, periodi di attività non continuativi, posizioni individuali non omogenee e realtà organizzative diverse. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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