Comunicato stampa Consultaxi

ConsulTaxi ha dichiarato di essere disponibile a partecipare a discussioni sul settore taxi, a condizione che queste si svolgano con serietà, equilibrio e basandosi su dati corretti. La posizione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, in cui si sottolinea la volontà di confrontarsi senza evitare il confronto pubblico. Nessun altro dettaglio o dichiarazione è stata fornita riguardo ad altri aspetti o eventuali proposte di incontri futuri.

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