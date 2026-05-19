Comuni al voto le richieste di Confcommercio ai candidati sindaco

Nella provincia di Verona si avvicina il momento delle elezioni amministrative, con i cittadini chiamati alle urne per scegliere i nuovi sindaci. Confcommercio ha inviato delle richieste ai candidati, chiedendo loro di presentare le proposte relative al settore commerciale e alle attività economiche. La mappa delle candidature si sta definendo e l'interesse degli operatori economici si concentra sui programmi che saranno presentati dai futuri amministratori. La campagna elettorale si sta intensificando in vista del voto.

La mappa del voto amministrativo nella provincia scaligera si sta delineando con chiarezza e l'attenzione dei vertici economici è già focalizzata sui programmi dei futuri amministratori. In vista delle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio che interesseranno 10 Comuni della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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