Comunali in provincia di Napoli cinque candidati ‘impresentabili’ | i nomi e le motivazioni

In provincia di Napoli, cinque candidati sono stati dichiarati ‘impresentabili’ in vista delle elezioni amministrative programmate per il 24 e 25 maggio. La decisione riguarda persone coinvolte in procedimenti giudiziari o soggette a misure restrittive, e la loro presenza nelle liste elettorali ha suscitato attenzione. La commissione competente ha verificato le posizioni di ciascun candidato, escludendo quelli che non soddisfano i requisiti richiesti dalla legge. La vicenda si inserisce nel quadro più ampio delle verifiche sui candidati alle elezioni locali.

Tempo di lettura: 3 minuti In provincia di Napoli sono cinque candidati considerati ‘impresentabili’ alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Il totale in Campania è di 12 (28 in tutta Italia). La lista emerge dalle verifiche svolte dalla Commissione parlamentare antimafia, in merito alle violazioni del codice di autoregolamentazione dei partiti. L’elenco è stato letto in commissione dalla presidente Chiara Colosimo. Ecco i nomi dei comuni al voto nel Napoletano: AFRAGOLA. Mauro Moccia, candidato al consiglio comunale di Afragola per la lista “Afragola Libera”. “ Nei confronti del predetto candidato – scrive la Commissione -, i l Gup presso il tribunale di Napoli ha disposto, in data 7 settembre 2022, il rinvio a giudizio per più condotte integranti il reato di bancarotta fraudolenta (artt. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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