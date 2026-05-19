Comunali impresentabili nel mirino dell' Antimafia | c' è anche una candidata di Reggio Calabria
Sono 28 complessivamente le candidature finite nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia nell’ambito dei consueti controlli sui cosiddetti "impresentabili", svolti dallo stesso organismo parlamentare in vista della elezioni comunali che si svolgeranno il 24 e 25 maggio in 35 Comuni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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