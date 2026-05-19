Mancano cinque giorni alle elezioni comunali, con i candidati sindaco impegnati negli ultimi approfondimenti e incontri con gli elettori. Le campagne elettorali si sono concluse con eventi pubblici, comizi e distribuzione di materiale informativo. Le liste di supporto hanno rafforzato le proprie proposte e presentato i programmi finali. La giornata di votazione si avvicina e le urne saranno aperte nelle giornate di domenica e lunedì, accessibili ai cittadini per esprimere la propria preferenza.

Ultimi frenetici giorni di campagna elettorale per i cinque candidati sindaco che si contenderanno la poltrona di primo cittadino il 24 e 25 maggio e per le liste che li appoggiano. Stefania Papa, candidata per il centrodestra di Fratelli d’Italia, Forza Italia -Udc e Di Più per Sesto ieri ha accolto a Sesto l’onorevole Maria Tripodi sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari esteri con cui è stato affrontato il problema, sicuramente di spessore, del "Made in Italy e Sicurezza alimentare – L’esportazione di prodotti alimentari sicuri" seguito da un focus sulla "Qualità e sicurezza nelle mense scolastiche della Piana fiorentina", tema evidentemente sentito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comunali, cinque giorni al voto. Gli eventi elettorali della settimana

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CANDIDATI A SINDACO ENNA LA SCELTA

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