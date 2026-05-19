Comportamenti incompatibili con i domiciliari 50enne spedito in cella

Da casertanews.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato di Caserta ha revocato la detenzione domiciliare a un uomo di 50 anni, originario della provincia di Napoli, e gli ha ordinato di essere trasferito in cella. L’intervento è stato motivato da comportamenti incompatibili con la misura restrittiva, che hanno portato alla decisione di revoca. Il provvedimento si è reso necessario dopo che sono stati riscontrati violazioni delle condizioni previste dalla misura ai domiciliari.

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La Polizia di Stato di Caserta ha eseguito un provvedimento di revoca della detenzione domiciliare con contestuale ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 50 anni, originario della provincia di Napoli.Il provvedimento dell’Autorità giudiziaria è scaturito dagli esiti delle attività di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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