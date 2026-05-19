Comportamenti incompatibili con i domiciliari 50enne spedito in cella

La Polizia di Stato di Caserta ha revocato la detenzione domiciliare a un uomo di 50 anni, originario della provincia di Napoli, e gli ha ordinato di essere trasferito in cella. L’intervento è stato motivato da comportamenti incompatibili con la misura restrittiva, che hanno portato alla decisione di revoca. Il provvedimento si è reso necessario dopo che sono stati riscontrati violazioni delle condizioni previste dalla misura ai domiciliari.

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