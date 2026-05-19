Completata la chiusura in via XXV Luglio | tutta la pressione ora su via Costa
Da questa mattina, via XXV Luglio è stata ufficialmente chiusa nel tratto tra via Costa e via Fazzi. La decisione fa parte di un piano approvato dalla giunta il 3 aprile, volto a riorganizzare il traffico e favorire la riqualificazione delle zone vicino al castello. Ora, con questa chiusura, la circolazione si concentra su via Costa, che diventa l’unico punto di accesso all’area interessata dai lavori. La nuova configurazione entrerà in vigore fino a ulteriori comunicazioni.
LECCE - È operativa da questa mattina la chiusura di via XXV Luglio, nel tratto tra via Costa e via Fazzi, nell’ambito delle misure di riorganizzazione della viabilità disposte con delibera di giunta del 3 aprile per accelerare la riqualificazione delle aree prossime al castello. Presenti, sul. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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