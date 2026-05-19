Come vengono decisi gli orari dei programmi in TV
Quando si accende la televisione, gli orari di programmazione vengono stabiliti da un piano editoriale che tiene conto di vari fattori. Le emittenti televisive pianificano i palinsesti in base a target di pubblico, slot di trasmissione disponibili e esigenze commerciali. I programmi vengono inseriti in fasce orarie specifiche, spesso sulla base di dati sugli ascolti e di accordi con gli inserzionisti pubblicitari. La decisione finale spetta agli addetti alla programmazione, che coordinano le varie trasmissioni durante la giornata.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, 19 Maggio 2026. Quando accendiamo la televisione e troviamo un film alle 21:30 o un programma nel primo pomeriggio, raramente ci chiediamo cosa ci sia dietro quella scelta. Eppure, la costruzione di un palinsesto televisivo è un processo complesso, che coinvolge strategie editoriali, dati di ascolto e logiche di mercato. Gli orari dei programmi non sono casuali. Al contrario, sono il risultato di decisioni precise, studiate per massimizzare l’audience e intercettare il pubblico giusto nel momento più adatto della giornata. Nonostante la crescita dello streaming, la TV continua a occupare un ruolo centrale: in Italia si registrano ancora oltre 35 milioni di contatti quotidiani e circa 3 ore e 20 minuti di visione al giorno per persona (la Repubblica). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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inizio gelucci); An- sbaglia, manovra senza sbocchi: sono precisi, decisi, spazi conces pressoché nulli. facebook