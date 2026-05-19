Come Carlo Ancelotti ha tenuto 5 milioni di persone incollate allo schermo un lunedì sera di maggio e non c' era la partita
In una sera di maggio, circa cinque milioni di persone si sono trovate davanti allo schermo del cellulare, senza che ci fosse una partita in corso. La scena che ha catturato l’attenzione riguarda Carlo Ancelotti, che durante un video su TikTok ha letto i nomi dei convocati del Brasile per i Mondiali. Questa situazione ha sorpreso alcuni, considerando che non si trattava di un evento sportivo trasmesso in diretta. La curiosità si è diffusa tra gli utenti, che hanno commentato l’accaduto sui social.
Qualcuno dovrebbe spiegarmi come sono finito, alle undici di sera di un lunedì di maggio, incollato allo schermo del telefono su TikTok a guardare Carlo Ancelotti leggere i nomi dei convocati del Brasile per i Mondiali. Speravo uscisse quello di Neymar. Eravamo in cinquecentomila a farlo, solo su quella piattaforma. Fuori da TikTok, cinque milioni di brasiliani erano collegati in diretta televisiva per la stessa ragione: più degli spettatori che avevano seguito la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Tanto per dare le coordinate. Una cifra del genere racconta qualcosa che si percepiva già da qualche anno: il momento della lettura dei... 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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