Come Carlo Ancelotti ha tenuto 5 milioni di persone incollate allo schermo un lunedì sera di maggio e non c' era la partita

In una sera di maggio, circa cinque milioni di persone si sono trovate davanti allo schermo del cellulare, senza che ci fosse una partita in corso. La scena che ha catturato l’attenzione riguarda Carlo Ancelotti, che durante un video su TikTok ha letto i nomi dei convocati del Brasile per i Mondiali. Questa situazione ha sorpreso alcuni, considerando che non si trattava di un evento sportivo trasmesso in diretta. La curiosità si è diffusa tra gli utenti, che hanno commentato l’accaduto sui social.

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