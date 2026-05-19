Come cambierà il Louvre dalla Piramide al Colonnato | svelato il progetto vincitore
Lunedì 18 maggio, la ministra della Cultura francese ha annunciato il progetto selezionato nel concorso internazionale chiamato Louvre Nouvelle Renaissance. Il concorso era stato avviato a gennaio 2025 dal presidente del paese. La proposta vincente riguarda interventi di restauro e riqualificazione di alcune parti del museo, tra cui la Piramide e il Colonnato, con l’obiettivo di rinnovare l’aspetto e le funzionalità dell’edificio. La decisione arriva dopo un processo di valutazione che ha coinvolto numerosi studi e proposte da diversi team di architetti e progettisti.
Roma, 19 maggio 2026 – La ministra della Cultura francese, Catherine Pégard, ha svelato lunedì 18 maggio il progetto vincitore del concorso internazionale Louvre Nouvelle Renaissance, lanciato dal presidente francese Emmanuel Macron a gennaio 2025. L’obiettivo: dotare il museo più grande e visitato del mondo di un nuovo ingresso monumentale. L’entrata attuale, attraverso l’iconica Piramide di vetro, era stata inaugurata nel 1989 e rinnovata nel 2016, per accogliere un massimo di 4,6 milioni di visitatori l’anno: circa la metà rispetto agli ingressi registrati oggi. Vista prospettica verso i nuovi punti di accesso (STUDIOS Architecture Paris... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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