Come cambierà il Louvre dalla Piramide al Colonnato | svelato il progetto vincitore

Lunedì 18 maggio, la ministra della Cultura francese ha annunciato il progetto selezionato nel concorso internazionale chiamato Louvre Nouvelle Renaissance. Il concorso era stato avviato a gennaio 2025 dal presidente del paese. La proposta vincente riguarda interventi di restauro e riqualificazione di alcune parti del museo, tra cui la Piramide e il Colonnato, con l’obiettivo di rinnovare l’aspetto e le funzionalità dell’edificio. La decisione arriva dopo un processo di valutazione che ha coinvolto numerosi studi e proposte da diversi team di architetti e progettisti.

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